Geschichte des Lebens Einblicke in die Unterwelt

Verdun am Meeresgrund

Die Invasion in die Unterwelt begann vor rund 540 Millionen Jahren. Es war ein Umbruch in der Geschichte des Lebens. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sogenannte Ediacara-Wesen dominiert, fächer-, scheiben- oder blattförmige Kreaturen, die am Ozeanboden lebten. Der Untergrund blieb ihnen unzugänglich, er war von einer Matte aus Bakterien versiegelt. Binnen wenigen Jahrmillionen änderte sich das radikal: Die Tiere des Kambriums begannen, mineralisierte Hartteile zu bilden. Sie wappneten sich mit Scheren, Raspeln, Stacheln, Panzer: Ein Wettrüsten kam in Gang. Auch tauchten erstmals Räuber mit Augen auf - Beutetiere mussten sich fortan verbergen. Da fügte es sich, dass Mineralien auch zur Herstellung von Grabwerkzeugen taugen: So durchstießen Tiere die bakterielle Isolierschicht am Meeresgrund und verbuddelten sich. "Verdun-Syndrom" nennen die Paläontologen das Phänomen, bei dem sich Buddelwut und Aufrüstung wechselseitig bedingen - in Anlehnung an die Schützengräben im Ersten Weltkrieg.

Wiedergeburt im Schlamm

