Urlaubstrend "Staycation" Lieblingsferien: Zu Hause bleiben 

Im Norden des Schwarzwaldes steht ein Haus, in dem im vergangenen Jahrhundert die Calwer Tanten wohnten, von denen man sich in meiner Familie oft und gern erzählte. Tante Angelika, Tante Mariele und Tante Käthe hatten weder Mann noch Kinder, dafür zusammen zwei Einkommen, jede ein gutes Leben und einen Garten, der sich über mehrere Terrassen erstreckte und um den sich meist Tante Käthe kümmerte, auch dann, wenn die anderen verreisten. Tante Käthe blieb in den Ferien daheim.

Urlaub auf Balkonien sagte man lange Zeit dazu, halb im Scherz, aber mit echtem Bedauern. Urlaub war mehr als eine Reise. Er war ein Statussymbol wie der gepflegte Vorgarten und das Auto in der Garage. Barths machten Kluburlaub auf den Kanaren. Theißens reisten nach Mallorca. Tante Mariele fuhr nach Rimini. Und wir, na ja, wir fuhren immerhin zu meinen Großeltern nach Süddeutschland, wo es zwar kein Hotelbüfett gab und keinen Mittelmeerstrand, aber dafür Kässpätzle und eine Schaukel im Garten.

Nur Tante Käthe blieb zeit ihres Lebens am liebsten daheim, in dem Haus am Hang, sie pflegte die Tomaten im Garten und bekam schon schlechte Laune, wenn sie nur daran dachte, verreisen zu müssen.

