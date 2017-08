Ursula von der Leyen Ministerin für Amtsverteidigung

Im Dom von Fritzlar, im Mittelgang, steht am Donnerstag vor einer Woche eine kleine Frau in Schwarz und sucht Halt. Sie lehnt sich unauffällig an eine Kirchenbank. Die Verteidigungsministerin ist krank, sie hat sich in Afrika etwas eingefangen. Seit Tagen kann sie kaum etwas essen, sie hat mehrere Kilo abgenommen, aber sie kann es sich jetzt nicht leisten, Schwäche zu zeigen.

Ursula von der Leyen blickt auf die beiden Särge, die mit schwarz-rot-goldenen Fahnen bedeckt sind. Sie hört das leise Schluchzen. Sie sieht die Ehrenwache, die grünen Helme auf den Särgen, das schwarze Samtbrett mit den Orden. Sie beobachtet die Angehörigen, die nach vorn getreten sind, um Abschied zu nehmen von den beiden Soldaten, die vor zwei Wochen mit ihrem Kampfhubschrauber in Mali abgestürzt waren.

Vor wenigen Monaten noch hatte sich von der Leyen mit den Vorstandschefs großer Konzerne verglichen, wenn sie die Bedeutung ihres Amts beschreiben wollte. Als wäre die Verteidigungsministerin eine Art Chief Executive Officer der Bundeswehr.

Es war gerade dieser kalte Blick auf die Truppe, den ihr in der Bundeswehr viele übel nahmen. Soldaten verstehen sich nicht als Angestellte eines x-beliebigen Konzerns. Sie arbeiten nicht, sie dienen. Und sie erwarten von ihrer Ministerin, dass sie versteht, was die Bundeswehr ausmacht. Von der Leyen gab ihnen nicht dieses Gefühl.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.