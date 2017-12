US-Steuerreform Wie Trump Deutschland die Investoren abjagt

Die Welt wird Zeuge eines ökonomischen Großexperiments: Die USA, wichtigste Volkswirtschaft der Erde, mutieren gerade vom Hochsteuerland zum Niedrigsteuergebiet. Derzeit müssen amerikanische Unternehmen knapp 40 Prozent ihrer Gewinne an den Fiskus abführen, so viel wie in keiner anderen entwickelten Volkswirtschaft. In Deutschland sind es 30 Prozent.

Doch diese Belastung soll schon bald drastisch sinken. US-Präsident Trump will die Körperschaftsteuer, die der Bundesebene zusteht, von 35 auf 20 Prozent senken. Senat und Repräsentantenhaus werden sich wohl darauf einigen.

Tatsächlich befindet sich die Unternehmensbesteuerung in den USA in einem erbärmlichen Zustand, sie gilt als Förderprogramm für Gewinnverlagerung. Keiner Regierung ist deshalb vorzuwerfen, daran etwas ändern zu wollen. Trumps Steuerpläne allerdings lassen wenig Gutes erhoffen. Um 1,5 Billionen Dollar soll die Reform die Steuerzahler in den nächsten zehn Jahren entlasten, vor allem hohe und höchste Einkommensklassen werden profitieren. Dass mit dem Vorhaben eine gigantische Umverteilung von arm und einkommensschwach zu wohlhabend bis reich stattfindet, stellt ein inneramerikanisches Problem dar. Dafür muss die dortige politische Klasse geradestehen.

Den Europäern sollte aber nicht nur die soziale Schieflage Sorgen bereiten, sondern auch die Frage, welche Rückwirkungen die Reform auf sie haben wird. Denn die Pläne Trumps strahlen weltweit aus und werden auch die Wirtschaftspolitik Deutschlands und Europas nachhaltig beeinflussen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.