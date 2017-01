USA unter Donald Trump Die amerikanische Gesellschaft zerfällt

An einem eisigen Januarabend vor einem Jahr stand ich in der Kleinstadt Burlington, Vermont, in einer Schlange von 1000 Menschen, um Donald Trump zu sehen. Ich habe 1991 meine erste Geschichte in den USA recherchiert und lebe seit 2013 in Washington, ich dachte, das Land zu kennen. Aber an diesem Abend stellte ich fest, dass ich mich geirrt hatte.

Burlington lag unter einer Schneedecke, neben mir warteten eingehüllt in dunkelblaue Fellparkas Mary und Tim Loyer. Mary war arbeitslos, ihr Sohn Tim jobbte in einer Kneipe. Die beiden erzählten, dass sie Anhänger von Bernie Sanders seien. Tim erklärte, ihn störe die Macht der Konzerne, die Verteilung des Wohlstands sei ungerecht, Menschen wie er hätten keine Chance mehr auf ein besseres Leben. Es war der Sound der Arbeiterklasse.

Was sie an Trump fasziniere? "Bernie und Trump sind die einzigen Politiker, die sagen, was sie denken, und machen, was sie sagen", sagte Tim. Mary nickte. Hillary Clinton hingegen sei korrupt, bei einer Wahl zwischen Trump und Clinton werde er nicht für Clinton stimmen, sagte Tim. Mary nickte erneut. Am Eingang tasteten uns die Sicherheitsleute ab und fragten, ob wir Trump wählen würden. Nur wer bejahte, durfte passieren.

