Teuflische Krähe Wie bei Hitchcock

Der Film "Die Vögel" von Alfred Hitchcock handelt von einer Stadt in Kalifornien, die langsam außer Kontrolle gerät. Vögel lassen eine Tankstelle in Flammen aufgehen, hacken ihren Opfern die Augen aus, stürmen Wohnungen durch den Kaminschacht und jagen Schulklassen die Straße herunter. Am Ende beherrschen sie den Ort, weil die Angst der Menschen ihnen die Macht dazu gibt.

Bisher dachte man, dies sei eine gruselige Fantasie, denn Vögel seien zu so etwas nicht fähig. Dann kam Canuck die Krähe.

Die "Washington Post" hat inzwischen über den Vogel berichtet, der "Guardian", die BBC. Er ist Protagonist eines eigenen Dokumentarfilms, wurde in Öl gemalt, hat einen Twitter-Account und fast 100.000 Fans auf Facebook. Menschen auf der ganzen Welt feiern am 9. Mai seinen Geburtstag. Wenn Canuck mal einen Tag nicht auftaucht, melden sich Hunderte besorgter Menschen, die für die Krähe beten. Ebenso viele, so scheint es, wünschen ihr einen gewaltsamen Tod.

Das ist ihre Geschichte:

