Selbstversuch: Wie es sich anfühlt, Veganer zu sein

Timo Zett für den SPIEGEL

Im Juli hatte ich eine Woche, in der ich mich seltsam benahm. Ich ging zum Optiker und fragte, ob meine Brille vegan sei. Am blauen Jackett knöpfte ich den Lederkragen ab. Ich kaufte mir einen Geldbeutel aus Papier.

Ich hatte mich schon länger gefragt, warum Menschen freiwillig nicht nur auf Fleisch und Käse, sondern auch auf Wolle, Seide, Leder verzichten, aber ich hätte es vermutlich nie ausprobiert. Doch dann war ich auf einer Ernährungstagung in München, auf der Veganer so gründlich beleidigt und für idiotisch erklärt wurden, dass ich beschloss: Jetzt mache ich's, wenigstens eine Woche lang. Jetzt will ich testen, ob das stimmt.

"Is(s)t die Zukunft pflanzlich? Handel und Industrie im Veggie-Fieber" hieß die Tagung, und der Mann, der die Sache der Veganer schmähte, hieß Udo Pollmer, ein Sachbuchautor und Lebensmittelchemiker; ein rundlicher Herr mit Bart und ruppiger Argumentation.

Soja, sagte er, schade der Potenz: "Wenn Ihre Liebste Ihnen Tofu-Bratling serviert, wissen Sie, dass sie die Familienplanung abgeschlossen hat. Jedenfalls mit Ihnen."