Venezuela Wie sich Präsident Maduro einen Gangsterstaat schuf

Wie eine gigantische Pyramide liegt das Gefängnis des venezolanischen Geheimdienstes Sebin auf einem Hügel im Zentrum von Caracas. El Helicoide, das Schneckenhaus, heißt der berüchtigte Bau im Volksmund. Über 300 Häftlinge sitzen hier ein, viele sind politische Gefangene. Die fensterlosen Zellen sind winzig. Insassen berichten, dass man die Schreie der Gefolterten hören kann. Familienangehörige der Häftlinge warten vor der Einfahrt; Polizisten kontrollieren jedes Auto.

Es gibt auch einen VIP-Bereich in dem düsteren Bau. In einer geräumigen Zelle mit Aircondition residiert der Drogenboss Walid Makled, den sie wegen seiner arabischen Abstammung nur "El Turco" nennen. Er entscheidet, welcher Häftling eine Matratze bekommt und wer auf dem Boden schlafen muss. Makled hat Internetzugang, twittert und verschickt Botschaften via Instagram. Wenn es ihm zu langweilig wird, verlässt er das Gefängnis und amüsiert sich in Diskotheken und Bordellen.

"Makled ist der wahre Herrscher von El Helicoide", sagt Mildred Camero, einst Direktorin der Behörde zur Rauschgiftbekämpfung. Seine Position habe er sich mit Herrschaftswissen erkauft: Makled hat einen großen Teil der venezolanischen Regierung in der Hand. Er weiß, welche Offiziere Kokain verschieben, welche Minister Drogengelder waschen.

