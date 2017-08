Venezuelas Luisa Ortega Díaz "Es sind Auftragskiller auf mich angesetzt"

Die Anstrengungen der vergangenen Tage sind Luisa Ortega Díaz anzusehen. Sie ist bleich, wirkt übernächtigt, als sie zum Gespräch bittet. Noch weiß die 59-Jährige nicht, in welchem Land, in welcher Stadt sie demnächst leben wird. Vor acht Tagen war Venezuelas langjährige Generalstaatsanwältin mit ihrem Mann, einem Abgeordneten, und zwei Vertrauten unter dramatischen Umständen aus ihrer Heimat nach Kolumbien geflüchtet.

Zwei Wochen zuvor hatte Präsident Nicolás Maduro sie ihres Amtes enthoben. Seither musste Ortega Díaz in Caracas täglich mit ihrer Verhaftung rechnen. Der Geheimdienst durchsuchte ihre Wohnung und ihre Diensträume, sie wurde auf Schritt und Tritt überwacht.

Die einstige Chávez-Anhängerin ist in Venezuela zu einer Symbolfigur des Widerstands geworden, seit sie sich vor einigen Monaten vom Regime lossagte und begann, gegen hohe Regierungsmitglieder wegen Korruption zu ermitteln. Immer wieder kritisierte sie die Bereicherung der politischen Elite, während das Volk Hunger leidet und Oppositionelle auf den Straßen erschossen werden. Kolumbiens Regierung hat ihr inzwischen Asyl angeboten und sie nach ihrer Ankunft an einem geheimen Ort untergebracht.

Am Mittwoch flog Ortega Díaz überraschend von Bogotá nach Brasília: Brasiliens Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot hatte sie zu einem Treffen mit ihren ehemaligen Amtskollegen aus den Staaten des Wirtschaftsbündnisses Mercosur eingeladen. Thema der gemeinsamen Konferenz war die internationale Verbrechensbekämpfung in Lateinamerika. Die Chefankläger von Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Chile und Peru demonstrierten in Brasília ihre Solidarität mit der verfolgten Kollegin, sie wollen ihre Absetzung durch Präsident Maduro nicht anerkennen. Während einer Konferenzpause empfing Ortega Díaz SPIEGEL-Korrespondent Jens Glüsing, das Gespräch fand im Dienstsitz des brasilianischen Generalstaatsanwalts statt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.