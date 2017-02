Geschichte eines tödlichen Unfalls Der alltägliche Schrecken

Auf diese Reise hatte Bronia S. lange gewartet. Im November 2015 will die Rentnerin aus Vilnius endlich einmal mehr von der Welt sehen. Als sie jung war, durfte sie nicht in den Westen reisen. Und als die Sowjetunion auseinanderbrach, als Litauen plötzlich selbstständig wurde, da hatte sie weder genug Zeit noch genug Geld: Sie wurde dringend gebraucht in ihrem Job als Ingenieurin, die beiden Töchter benötigten Hilfe bei der Betreuung der Enkel, die Preise stiegen wie noch nie.

Aber jetzt, mit 73, kann sie sich etwas leisten, sie ist noch rüstig, Zeit hat sie nun auch. Obwohl Litauen längst zur EU gehört, kennt sie Westeuropa nur aus dem Fernsehen, sucht eine Anlaufstelle. Und erinnert sich an ihre Nichte Irina G., die als Marketingexpertin schon Jobs in mehreren Ländern hatte, jetzt in Hamburg lebt und sich riesig freut, dass die Tante aus der Heimat zu Besuch kommen will. Drei Wochen lang ist Bronia S. jeden Tag unterwegs. Sie schaut sich alles an, Hafen, Speicherstadt, Michel. Streift durch die Kaufhäuser, bewundert die Schaufenster an der Binnenalster. "Abends hat sie mir immer begeistert davon erzählt", erinnert sich ihre Nichte, "sie kannte sich bald besser aus als ich, sie war in Hamburg richtig glücklich."

Am 4. Dezember, einem Freitag, möchte die 73-Jährige am frühen Nachmittag, gegen 14 Uhr, ein paar Lebensmittel und Kerzen besorgen. Viele Menschen sind in Eile, auf den Straßen beginnt schon der Feierabendverkehr. Als ihre Tante um 20 Uhr noch immer nicht zu Hause ist, das Handy auch stumm bleibt, hält Irina G. die Ungewissheit nicht mehr aus, ruft die Polizei an. Kurz darauf stehen zwei Beamte vor ihrer Wohnungstür. Da ahnt die Nichte die schreckliche Nachricht.

