Strategiepapier Wie sich Europa in Zukunft wieder selbst verteidigen kann

Der Krieg steht kurz bevor. Die Deutschen bereiten sich auf einen massiven Angriff vor, der Gegner ist bestens ausgerüstet, zahlenmäßig sogar überlegen. Es sieht nicht gut aus.

Der deutsche Brigadekommandeur sitzt in seinem abhörsicheren Gefechtsstand. Die Kommandeure der unterstellten Einheiten aus den verbündeten Nationen sind durch eine Virtual-Reality-Konferenz zugeschaltet. Die Arbeitssprache ist Englisch, die Befehle werden automatisch in die Muttersprache übersetzt. Das digitale Führungssystem überträgt sie in Echtzeit an die vorgesetzte Division.

Der Brigadekommandeur erklärt den Operationsplan mithilfe einer virtuellen 3-D-Darstellung des Geländes. Cybereinheiten bekommen den Auftrag, die Kommunikation des Gegners in der entscheidenden Phase des Gefechts lahmzulegen. Dann ist der Kommandeur bereit.

So könnte es aussehen, wäre die Bundeswehr optimal ausgestattet. Das Szenario stammt aus den Thesen zur Zukunft der Landstreitkräfte, die Frank Leidenberger in diesem Sommer vorgelegt hat. Der Generalleutnant ist die Nummer drei im Heereskommando in Strausberg bei Berlin. Allein: Leidenberger räumt in seinem Papier selbst ein, dass die Truppe "erst in Jahren" so weit sein werde.

