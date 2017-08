Craft-Biere Total hip, schmeckt aber oft nicht

Im Juli 2014 kam an einem ehemaligen Gaswerk in Berlin-Mariendorf vorübergehend Revolutionsstimmung auf. Erst agitierte ein zottelbärtiger Amerikaner gegen "Industriebier", dann fuhr ein Gabelstapler vor und kippte einen Findling auf eine Palette mit Pilsener und anderen Gebräuen. Ironisch begleitet wurde die Zerstörungsaktion von einem Herrn in weißen Shorts, der auf seinem Akkordeon bayerisch anmutende Volksmusik vortrug.

Bei der mit Applaus und hämischem Gelächter gefeierten Performance handelte es sich nicht um die Idee eines subversiven Künstlerkollektivs, sondern um eine PR-Aktion der kalifornischen Firma Stone Brewing. Sie wollte damit die Botschaft unters Volk bringen, dass ein Teil des deutschen Bieres ungenießbar sei. Nun aber werde man zur Rettung über den Atlantik eilen und ein Brauhaus nebst Restaurant auf dem Gelände errichten - im vorigen Jahr war tatsächlich Eröffnung.

Der Mann, der die Brandrede hielt und den Scherbenhaufen zu verantworten hat, heißt Greg Koch und ist Mitgründer von Stone Brewing. Er gilt als einer der Stars der modernen Craft-Beer-Szene, die ihren Ursprung in den USA hat. Sie will neue Brauereien gründen, besseres Bier herstellen und die etablierten Firmen angreifen.

