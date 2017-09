Kryptowährungen Du hast kein Geld? Erfinde welches! 

Fast wäre Christoph Jentzsch im vorigen Jahr aus dem Nichts in den internationalen Wirtschaftsolymp aufgestiegen. Der schmale Physiker aus dem sächsischen Mittweida hatte für eine neue Projektidee nach Geldgebern gesucht und dafür das erfolgreichste Crowdfundingprojekt aller Zeiten gestartet - zunächst.

Mehr als 15.000 Anleger weltweit investierten insgesamt eine dreistellige Millionen-Euro-Summe im Tausch gegen virtuelle Anteilsscheine, Token genannt.

Kurz nach dem Start kam es allerdings zur Katastrophe: Ein Hacker leitete Millionen der eingezahlten Mittel einfach um. Jentzsch und sein Team, zu dem auch sein Bruder Simon gehört, gerieten ins Visier der amerikanischen Börsenaufsicht SEC.

Trotzdem wurde Jentzsch, 32, für Start-up-Unternehmer auf der ganzen Welt zu einer Inspiration: In der Hoffnung, ähnlich gigantische Summen einzusammeln, vergeht mittlerweile kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Gründer neue "Token" oder "Coins" herausgibt, virtuelle Anteile also, und sich auf diese Weise Investoren sucht. ICO heißt das Verfahren, Initial Coin Offering - angelehnt an die englische Abkürzung für normale Börsengänge: IPO.

Die virtuelle Geldbeschaffung könnte eines der größten Probleme vieler junger Firmen vom einen auf den anderen Tag lösen: die Frühphasenfinanzierung. Statt mit aufwendigen Präsentationen bei Wagniskapitalgebern oder Banken um Kredit zu betteln, stellen sie ihre Idee einfach ins Netz und schaffen mit wenig Aufwand neue Internetwährungen. Die Investoren spekulieren darauf, dass die Start-ups sich gut entwickeln und ihre Coins an Wert gewinnen - im besten Fall so rasant wie zuletzt der Bitcoin.

