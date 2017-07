Ausweg aus der Dieselkrise? So kommt das Stroh in den Tank

Die Inselbegabung des Rumpelstilzchens könnte als fabelhaftes Vorbild dienen für die jüngste Erfindung der Verbio Vereinigte Bioenergie AG. Die Märchengestalt spann Stroh zu Gold - der ostdeutsche Biospritproduzent macht aus dem Agrarabfall Biogas.

In Schwedt an der Oder betreibt Verbio eine Raffinerie, die als erste ihrer Art einen wundersamen Stoffwechselvorgang, herbeigeführt durch spezielle Bakterien, in industriellem Maßstab nutzt: Am Anfang der Verarbeitungskette verschwinden Strohballen in einem System aus Förderbändern, Rohrleitungen und Gärbottichen. Am Ende kommt Biomethan heraus, der nachhaltige Zwilling des fossilen Rohstoffs Erdgas.

Vorstandschef Claus Sauter wird nicht müde, seinen regenerativ gewonnenen Brennstoff als ideales Autofutter der Zukunft anzupreisen. Auf Vorträgen zeigt er ein Foto mit einem VW Passat und vier Strohballen. Dicht zu Quadern gepackt, nehmen die Halme kaum mehr Platz ein als das Auto selbst; und doch soll der aus dem Gärprozess resultierende Energiegehalt genügen, um den Wagen über 11.500 Kilometer anzutreiben, nahezu die durchschnittliche Jahresfahrstrecke eines Personenwagens in Deutschland.

Nun macht sich auch Volkswagen die Verbio-Botschaft zu eigen: Im Rahmen einer "Initiative für Erdgas-Mobilität" übernahm VW die Darstellung mit den Strohballen. Der weltgrößte Autokonzern wagt eine kühn anmutende Rechnung. Erdgas als Autokraftstoff, so die zentrale Botschaft in einem jüngst veröffentlichten VW-Konzeptpapier, "hat das Potenzial, zu einem vollständig klimaneutralen Energieträger für individuelle Mobilität zu werden".

