Historische "Branntweinpest" Als Ostfriesland dem Schnaps verfiel

Wie eine Seuche breitete sich im 19. Jahrhundert der Suff an Deutschlands Westküste aus. Reihenweise starben Ostfriesen im Rausch.

Die Folgen des Zechertums waren erschreckend: In Leer brach ein Arbeiter auf der Straße zusammen. Eine volltrunkene Greisin verbrannte bei lebendigem Leib in ihrer Stube. In der Kleinstadt Esens geriet ein besinnungsloser Weber in die Nähe eines offenen Feuers und erstickte. Ein Zimmermannsgeselle fiel unweit seines Zieles in Uphusen in einen gefrorenen Graben und fand dort sein vorzeitiges Ende.

Es war der "Gifttrank", das "Branntweinelend", wie Zeitgenossen schrieben, das unter den Ostfriesen epidemisch Opfer forderte. Ein ganzer Landstrich verfiel damals dem Alkohol. Noch mehr als heute galt Ostfriesland zu jener Zeit als gottverlassene Gegend.

Hier lebt Heinrich Buurman, der schon mehrere Bücher seiner Heimat gewidmet hat. In seinem neuen Werk beleuchtet der promovierte Apotheker jene düstere Zeit, als die Ostfriesen in bedenklichem Maß hochprozentigen Getränken wie Genever und Doornkaat zusprachen (Heinrich Buurman: "Der Schnapsteufel". Verlag Dr. Buurman; 246 Seiten; 21 Euro).

Nähe zum Thema entwickelte der Heimatforscher in der von ihm geführten Apotheke in Leer. Auch sein Berufsstand sei früher besonders häufig dem Alkohol erlegen, konstatiert Buurman: "Meinen Vorgängern war langweilig, und dann haben sie eben gesoffen." Gefördert wurde diese Neigung durch den Umstand, dass die Apotheker ihren Kunden einst nicht nur Medikamente verkauften, sondern auch Selbstgebranntes ausschenken durften; sie saßen mithin an der Quelle.

