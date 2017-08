Deutsche sind... Gestresst, humorlos - und öfter nackt als nötig

Tonia Mastrobuoni berichtet für die italienische Zeitung "La Repubblica" aus Berlin:

Deutsche... sind sparsam.

Als Helmut Kohl starb, haben sich viele in Italien gewundert, dass er in einem "bescheidenen Haus" gewohnt hat. Natürlich haben über 20 Jahre von Silvio Berlusconis Größenwahn in unseren Köpfen viele Schäden angerichtet: Wenn ein amtierender oder ehemaliger Regierungschef keine Villa mit fünfzig Zimmern auf Sardinien und eine Megajacht erhascht hat, ist er ein Loser. Dabei ist es so wunderbar, dass die Deutschen nicht viel Wert auf teure Klamotten, luxuriöse Villen und andere Statussymbole legen (es sei denn, man schaut in ihre Garagen).

... können nicht (italienisch) kochen.

Der Gaumen muss erkennen, was auf dem Teller ist. Aber wenn die Hälfte der Pastagerichte in Deutschland mit Parmesan nicht bloß ergänzt wird, sondern regelrecht käseüberbacken ist, und wenn überall beliebig Basilikum oder Rosmarin oder Sahne draufgeschmissen wird, ist es schwer, noch irgendetwas rauszuschmecken. Hier ein paar wegweisende, allgemeine Tipps: Parmesan gehört zum Beispiel nicht auf Arrabbiata und nicht auf Spaghetti alle vongole, auch zu Fisch wird selten Parmesan verwendet. Und niemals, aber wirklich niemals sollte man Cappuccino nach dem Essen bestellen. In Italien gibt es darüber empörte Literatur.

... sind pünktlich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.