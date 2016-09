Virtuelle Realität: Geisterbahn war gestern

DPA Besucher mit VR-Brille auf der Spielemesse Gamescom in Köln

Die Zukunft ist der Horror. Stellen Sie sich vor, Ihre Beine sind gelähmt, nur Ihren Kopf können Sie noch bewegen. Ein Pfleger schiebt Ihren Rollstuhl durch ein finsteres Irrenhaus. Ein Arzt mit flirrendem Blick jagt eine Spritze in Ihren gefühllosen rechten Arm.

Dieses Schockerlebnis ist nicht real, sondern virtuelle Realität, kurz: VR. Den Kurzfilm mit Rundumblick kann jeder aus der Ich-Perspektive erleben, der ein Smartphone in eine klobige Datenbrille steckt und darauf den interaktiven Film "Catatonic" startet. Der Körper als Kerker.

Schon Tausende Nutzer haben sich, aus Spaß an dem gruseligen Nervenkitzel, als gespielte Patienten quälen lassen - Geisterbahn war gestern.

Die VR-Technik katapultiert die Nutzer in einen Erlebnisraum, in dem die Bilder wieder einmal laufen lernen, diesmal in drei Dimensionen. Wer wollte nicht schon immer einmal auf den Mount Everest klettern oder über Paris schweben wie ein Vogel? Derlei Raumreisen dominieren Festivals und Messen wie Gamescom, South by Southwest oder die derzeit laufende Internationale Funkausstellung in Berlin.

Die Technikbranche ist so euphorisiert, als hätte ihr der Gruselarzt von "Catatonic" Adrenalin in die Adern gespritzt: Google und Facebook, Samsung und Microsoft - all diese Großkonzerne investieren Milliarden in die Erschaffung digitaler Traumwelten.