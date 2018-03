AUS DEM SPIEGEL

Interview mit dem niederländischen Premier Wollen Sie Schäubles Rolle in Europa übernehmen, Herr Rutte?

Mark Rutte führt die Front der EU-Länder an, die sich künftige Reformen in Europa nicht von Deutschland und Frankreich diktieren lassen wollen. Was hält der Niederländer dagegen?

Peter Arno Broer/ DER SPIEGEL Premier Rutte: "Wir brauchen keinen europäischen Finanzminister"