Wahlkampf mit Fake-News Wie die Rechtsextremen mit Hetze mobil machen

Gerade geriet Sarah Rambatz ins Visier. Im Netz wurde zur Jagd auf die junge Frau aus Hamburg geblasen. "Was machen wir mit gehirngewaschenen Verrätern?", fragt ein Nutzer von KrautChan, das bei rechten Onlineaktivisten beliebt ist, "einfach wegmachen geht ja nicht in einer zivilisierten Gesellschaft. Oder doch?"

Die Bundessprecherin der Linksjugend wollte für die Linke in den Bundestag, doch jetzt liegt ihre politische Karriere in Trümmern. Auf Facebook hatte sie um "antideutsche Filmempfehlungen" gebeten und diese Frage noch konkretisiert: "Grundsätzlich alles, wo Deutsche sterben." Seit der Post bekannt wurde, ist der Wahlkampf für sie beendet, auf ein Mandat wird sie verzichten.

Denn der Screenshot ihres geschmacklosen Facebook-Eintrags verbreitete sich mit rasender Geschwindigkeit in den sozialen Netzwerken. Auf die junge Frau ergoss sich eine Welle von Hass ("Diese Nutte gehört totgebumst und zerhackt"). Am Mittwoch gestand Rambatz der Hamburger "Morgenpost", sie sei völlig fertig: "Ich stehe seit Tagen in Kontakt mit der Polizei und dem Staatsschutz, meine Familie und ich erhalten Morddrohungen."

Was wirkt wie eine spontane Empörungswelle im Netz, wird in Wahrheit von rechten Aktivisten gesteuert, die sich vorgenommen haben, die Bundestagswahl zu manipulieren. Der Krawall-Post ist ein gefundenes Fressen für sie. Seit Dienstag wird er in den Chaträumen der rechtsextremen Aktivistentruppe Reconquista Germanica gepostet ("Dieses Bild sollte unbedingt noch mehr Verbreitung finden"). Die Gruppe gibt sich militärisch straff organisiert und hat neben ihrem YouTube-Kanal mit 33.000 Abonnenten seit Kurzem ein weiteres Zuhause: die Chat-App Discord. In dieser Kommandozentrale der anonymen Desinformanten holen sich selbst ernannte "Offiziere", "Gefreite" und "Rekruten" ihre "Tagesbefehle" ab.

