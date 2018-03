Machtstrategie der Kanzlerin Warum Merkel auf Frauen setzt

Die Ankündigung kommt beiläufig. Ohne Pathos, ohne große Geste, ohne: "Weil es 2017 ist." Gut einen Monat vor der Bundestagswahl lässt sich Angela Merkel von ein paar YouTubern interviewen. Merkel spricht sich für "ein bisschen mehr Sportunterricht" an Schulen aus und verrät, was ihr Lieblings-Emoji ist: der Smiley natürlich. Erst nach mehr als einer Stunde stellt YouTuber Ischtar Isik die Frage: Werden Sie, wenn Sie Bundeskanzlerin bleiben, im Kabinett einen Frauenanteil von 50 Prozent anstreben?

Ein paar Monate zuvor hatte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz angekündigt, dass die Sozialdemokraten genau so viele Frauen wie Männer in ihre nächste Regierung schicken werden. Merkel dagegen ist nicht als Anhängerin von Frauenquoten bekannt, im April hatte sie sich auf einem Podium mit Ivanka Trump und Christine Lagarde lange gewunden, bis sie eine Antwort auf die Frage herausbrachte, ob sie Feministin sei. Am Ende sagte sie etwas wie: Zu viel der Ehre, diesen Titel habe sie nicht verdient. Es war ziemlich peinlich. Und jetzt eine Quote für das Kabinett?

Doch Merkel zeigt sich überraschend offen. Sie fände das, sagt sie, "absolut erstrebenswert". Sie würde "schon darauf achten, dass wir, fast jedenfalls, die 50 Prozent erreichen". Im Rückblick kann man das als Untertreibung bezeichnen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.