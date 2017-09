Nach dem Terroranschlag Barcelona, meine Liebe

Barcelona ist die erste Großstadt, an die ich mich erinnern kann. Ich war sieben oder acht. Die Stadt war für mich ein Moloch, ein Planet der Irren, ein surreales Theater, das nichts mit dem zu tun hatte, was ich aus Deutschland kannte. Jedes Jahr fuhren wir in unserem Ford Taunus mittendurch. Meine Eltern waren Gastarbeiter in Deutschland. Zu Beginn der Sommerferien quetschte mein Vater ein halbes Dutzend Koffer ins Auto, einige auch zwischen uns drei Brüder auf die Rückbank.

Über den Autor

Juan Moreno, 1972 in Andalusien geboren, studierte Volkswirtschaftslehre in Florenz und Köln. Seit 2008 schreibt er für den SPIEGEL, vorwiegend für die Ressorts Sport und Gesellschaft. Barcelona war die erste Großstadt, die er als Kind kennenlernte. Ein Großteil seiner Familie lebt bis heute dort. Morenos Cousine, eine Ärztin, behandelte Verletzte des Anschlags auf die Ramblas.

"Merkt euch, meine Söhne, niemals Gepäckträger, wir sind keine Türken", und dann fuhr er, nur er, von Hessen bis nach Südspanien. Pausen nur zum Tanken. Barcelona erreichten wir nach ungefähr 18 Stunden.

