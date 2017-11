Politik, Wirtschaft, Technologie  Wie China schon heute die Welt beherrscht

Mit dieser Weltkarte stimmt etwas nicht. Sie hängt im Blauen Saal des Außenministeriums in Peking, majestätisch groß über einem Podium mit zwei roten Fahnen. Europa liegt auf dieser Karte, ziemlich zerquetscht, am linken oberen Rand, darunter Afrika, das deutlich besser zu erkennen ist. Amerika, in westlichen Atlanten stets auf der linken Seite, liegt rechts außen, tief im Osten. Im Zentrum der Karte: die Leere des Pazifiks. Gleich daneben aber, wie ein mächtiger Bauch aus der eurasischen Landmasse ragend: China, das Reich der Mitte. Ganz Asien schaut anders auf die Welt als der Westen, der es jahrhundertelang dominierte. Das war schon früher so, es ist nur vielen Europäern und Amerikanern nicht aufgefallen. Je reicher und je selbstbewusster aber Asiens Großmacht China wird, desto bedeutender wird Pekings Blick auf den Globus.

Zwölf Tage lang reist US-Präsident Donald Trump zurzeit durch Asien, am Mittwoch landete die Air Force One auf dem Pekinger Flughafen.

Trumps Reise hat - ungewollt - etwas von einer Stabübergabe: Der irrlichternde "Führer der freien Welt" begibt sich auf eine Art Abschiedstour. Es ist der Abschied von einer Ära, in der jahrzehntelang die Machtzentren der Welt klar definiert waren und die amerikanische Führungsrolle nie infrage gestellt wurde.

