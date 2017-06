Krisenregion Warum der Balkan die Sicherheit Europas gefährdet

Der Mann, der Regierungschef des Kosovo werden will, hat ein Vorleben. Beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist es unter dem Aktenzeichen IT-04-84 dokumentiert: Ramush Haradinaj alias "Smajl", 48 Jahre, war der Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 37 Fällen beschuldigt, darunter des Mordes und der Folter.

Die Vorwürfe stammen aus den Neunzigerjahren, als er Feldkommandeur der UÇK war, der Befreiungsfront albanischer Kosovaren im Krieg gegen die Serben. Vor Gericht wurde Haradinaj freigesprochen, weil Zeugen im letzten Moment absprangen oder plötzlich verstarben. In einem Bericht der Uno-Polizei wird der UÇK-Veteran des Kokainhandels beschuldigt. Der Bundesnachrichtendienst bezeichnete ihn 2005 in einer Analyse gar als Kopf einer Gruppe, die sich "mit dem gesamten Spektrum krimineller" Aktivitäten befasse.

Dennoch gelang Haradinaj am vorvergangenen Sonntag das Kunststück, an der Spitze einer Allianz ehemaliger Freischärler die Parlamentswahl im Kosovo zu gewinnen. 34 Prozent der Stimmen geben ihm nun das Recht, sich Partner zur Regierungsbildung zu suchen.

Die Nachrichten aus der Minirepublik nordöstlich von Albanien passen ins Bild, das der westliche Balkan in diesen Tagen abgibt: Wer das Kosovo im Frühsommer 2017 bereist, wer weiterfährt nach Mazedonien, in die südlichste Teilrepublik Ex-Jugoslawiens, sowie nach Bosnien und Herzegowina, der kommt in eine fast vergessene Region - in den Wartesaal des Vereinten Europa. Er ist bevölkert von Menschen, die die Geduld zu verlieren drohen. Die Folgen sind: Auswanderung, Islamisierung, Nationalismus.

