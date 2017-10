Union Warum die AfD Merkel nutzt

Anfang September verschickte der Bayerische Rundfunk einen kurzen Zusammenschnitt aus Talkrunden der Siebziger- und Achtzigerjahre. Der nur zweiminütige Film verbreitete sich rasend schnell im Netz, was nicht nur am wütenden Manager der Band Ton Steine Scherben lag, der den Tisch der WDR-Show "Ende offen" mit einem Beil traktierte. Sondern vor allem an Helmut Kohl und Willy Brandt, die sich in einer TV-Runde mit rotem Kopf anschrien.

Der Reiz des Videos liegt darin, dass es nah wirkt und gleichzeitig so unglaublich fern. Jedem sind noch die Gesichter von Kohl und Brandt präsent, und doch ist es in der Ära Merkel unvorstellbar geworden, dass sich zwei Spitzenpolitiker im Fernsehen aufführen wie Zecher vor einer Wirtshausschlägerei.

Angela Merkel hat in ihrer zwölfjährigen Amtszeit das Land auf vielerlei Art und Weise verändert, sie hat unter anderem dafür gesorgt, dass das rohe und unverstellte Gefühl aus der Politik verschwand. Merkel hat es schon immer verstanden, ihre Emotionen zu zügeln. Wenn es überhaupt je einen Ausbruch gab, dann im Frühjahr 1995, als ihr in einer Kabinettssitzung die Tränen kamen, weil Helmut Kohl sie mit ihrer Smogverordnung abtropfen ließ. Merkel machte danach nie wieder den Fehler, sich eine solche Blöße zu geben. Sie weinte nicht, sie brüllte nicht, sie ließ sich nicht einmal provozieren. Als sie im September 2005 die Bundestagswahl gewann und Gerhard Schröder in der Elefantenrunde tobte, wirkte der schon merkwürdig aus der Zeit gefallen.

Man kann die Ära Merkel auch als Geschichte der Pazifizierung lesen, nie zuvor ging es in der deutschen Politik gesitteter zu. Selbst die Opposition begegnete Merkel mit einem Respekt, der manchmal an Bewunderung grenzte; wenn es um die großen Themen ging, den Euro oder die Flüchtlinge, gab es im Bundestag ein großes Einvernehmen, es wurde debattiert, aber nie gehasst. Umso schärfer war der Kontrast, als dann am 24. September die AfD den Sprung in den Bundestag schaffte und Alexander Gauland noch am Wahlabend versprach, seine Partei werde von nun an die Kanzlerin "jagen".

