Friseursalon für Obdachlose Haare gut, alles gut  

Sean Johnson war 20 Jahre alt und arbeitslos, er lungerte die Tage und Nächte mit seinen Jungs herum in West Oak Lane, in Philadelphia, einer Stadt, in der die Häuser und die Kriminalitätsrate hoch sind. Und bis zu jenem Tag hatte er nichts weiter erreicht in seinem Leben, als seiner Mutter Sorgen zu bereiten.

An diesem Tag im Mai 1994 ging Johnson, 1,95 Meter groß, einen Schritt zu weit. Die Sonne schien, und Johnson lief auf einen Mann zu, den er hasste, er blieb vor ihm stehen, sah ihm in die Augen. Dann, so erzählt er es 23 Jahre später, zog Johnson eine Handfeuerwaffe, schoss dem anderen ein Loch in den Bauch. Der Mann sackte zusammen, Blut durchtränkte sein Shirt, bildete eine Lache auf dem Asphalt. Da rannte Sean Johnson, der Lauf seiner Pistole noch heiß, die Straße entlang davon.

In den USA verhaftete die Polizei im Jahr 2016 10,5 Millionen Menschen. Wer einmal im Gefängnis saß, so sagen es Statistiken, bekommt selten eine zweite Chance im Leben. Jeder Zweite wird rückfällig. Dabei handele es sich angeblich oft um Schwarze wie Sean Johnson. Dessen Lebensweg erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Einen Monat nach dem Bauchschuss hämmerte die Polizei gegen Johnsons Haustür, der öffnete sie, er ahnte schon, wer da steht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.