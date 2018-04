Schicksal Warum ein Gericht einen lebendigen Mann für tot erklärte

Constantin Reliu saß im Gericht von Bârlad, einer mittelgroßen Stadt in Ostrumänien, als darüber entschieden wurde, ob er für den Rest seines Daseins zu den Lebenden oder den Toten zählen würde.

Es war ein Donnerstagmorgen im März, Reliu, 63, ein runder Herr mit beigefarbener Jacke und beigefarbener Schiebermütze, hatte sein graues Haar gekämmt, um seinen Hals hing eine Krawatte. Er wollte einen guten Eindruck machen, vor allem jedoch wollte er dem Staat beweisen, dass er, leibhaftig, am Leben sei. Der Richter, ein Mann in schwarzer Robe, blickte ihn an und zog die Augenbraue hoch.

Dann, Reliu faltete flehend seine Hände, fiel das Urteil. Es hieß: Du, Constantin Reliu, bist tot.

Eigentlich fühlt sich Constantin Reliu im Großen und Ganzen kerngesund. Er ist ein kleiner Mann mit einem großen Bauch, der gern Pflaumenschnaps und Raki trinkt. Er leide an Diabetes, aber ansonsten, sagt Reliu, "liege ich noch lange nicht im Grab". Er klingt ein wenig verzweifelt.

Die Geschichte von Constantin Reliu ist die Geschichte eines Mannes, der unsichtbar werden wollte - und es eines Tages, zu seinem eigenen Unglück, auch wurde. Seine Geschichte könnte auch im Kopf von Franz Kafka entstanden sein, aber sie ist wahr und begann vor 26 Jahren.

