Bruder, Schwester, Erbfeind Warum Erben so viele Familien zerstört

Als Ina Korn hörte, dass ihr Vater im Sterben lag, fuhr sie nach Sinsheim ins Krankenhaus und setzte sich an sein Bett, als ob nichts gewesen wäre. Seit der Scheidung ihrer Eltern vor mehr als 30 Jahren hatte sie kaum mit ihrem Vater gesprochen. Er war ihr aus dem Weg gegangen, hatte sie verleugnet, ihren Geburtstag vergessen, ihr den Unterhalt verweigert. Nun aber ergriff er ihre Hand. Eine Stunde lang saß Ina Korn am Bett ihres Vaters, dann sagte sie "Auf Wiedersehen, Papa" und fuhr nach Hause. Als sie ihm anderntags eine Suppe vorbeibringen wollte, war er tot.

So hätte Ina Korn vielleicht doch noch ihren Frieden mit ihrem Vater gemacht - wäre nicht einige Wochen später ein Brief vom Notar gekommen. Der letzte Wille ihres Vaters sah folgendermaßen aus: Der Sohn aus zweiter Ehe kriegt so viel wie möglich. Ina Korn und die beiden anderen Kinder aus erster Ehe hingegen bekommen nur den Pflichtteil. "Am liebsten wäre es meinem Vater gewesen, uns sogar den vorzuenthalten", sagt Korn, die heute 49 Jahre alt ist. Sie kämpft mit den Tränen, wenn sie darüber spricht.

Etwa 260 Milliarden Euro werden dieses Jahr in Deutschland vererbt, eine märchenhafte Summe. Genug, um rechnerisch die gesamten Sozialausgaben des Bundes zu decken. Um alle deutschen Kindergärten, Schulen und Universitäten zu finanzieren. Um alle 82 Millionen Einwohner Deutschlands zwei Wochen auf Luxuskreuzfahrt in die Karibik zu schicken. An jedem Tag wird hierzulande mehr Geld vererbt, als für Lebensmittel ausgegeben wird, und vermutlich sind diese Zahlen sogar "zu niedrig geschätzt", wie es in einer noch unveröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung heißt.

