Gesellschaft Warum geht der Mensch demonstrieren?

An einem Sonntag kamen sie an. Nach einem Marsch von 400 Kilometern in 25 Tagen trafen sie aus der Regierungsstadt Ankara am 9. Juli in Istanbul ein, am demokratischen Unruheherd, in der Stadt von Taksim-Platz und Gezi-Park. Zu Anfang waren es Hunderte, vielleicht tausend, in ihrer Mitte der Initiator Kemal Kilicdaroglu, Oppositionsführer in der Türkei, ein bislang zögerlicher Politiker. Am Ende ihres Weges waren es Zehntausende, die miteinander wanderten, viele trugen ein Schild mit dem Wort "Adalet", Gerechtigkeit; bei der Kundgebung am Ufer des Marmarameers waren es Hunderttausende, die da dicht gedrängt standen, eingerahmt von Häuserzeilen und dem großen Wasser. Eine kleine, friedliche Menschheit.

Kilicdaroglus Vorbild war der legendäre Salzmarsch des barfüßigen Friedensaktivisten Mahatma Gandhi mit seinen Jüngern, 24 Tage lang von seinem Aschram bei der indischen Metropole Ahmedabad bis nach Dandi am Arabischen Meer - in dessen Folge Zehntausende Inder verhaftet wurden. Seine Aktion erinnert aber auch an den "Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit" von Martin Luther King, der allerdings keine Pilgerreise war; die rund 250.000 Menschen kamen in Bussen, mit der Bahn und Autos zum gemeinsamen Zug durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten.

Kings Rede "I have a dream" entfaltete eine erst so berührende, dann historische Wirkung wohl auch, weil ihre Rhetorik die Körpersprache der Situation wiederholte und sich beides gegenseitig verstärkte: Es ging um die Realität des Rassismus, um eine Geschichte des Schmerzes, der sozialen und körperlichen Gewalt, doch es war eine Demonstration der Wehrlosigkeit. Die Menschen waren untergehakt und sangen, sie hatten ihre Kinder dabei, sie trugen leichte Kleidung. All diese Details drückten Vertrauen aus, zu dem es in ihrem Alltag, in dem sie ihrer Unversehrtheit nicht sicher sein konnten, keinerlei Anlass gab; ihr Schutz bestand darin, dass es so viele waren, aber jeder Einzelne von ihnen war ein waffenloser, ungeschützter Leib. Die Demonstrationen geben Rätsel auf.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.