Ernährungstrend Warum Omega-3-Präparate den Fortbestand der Pinguine gefährden

Auf der Packung prangt ein Kaiserpinguin. Was ihn gesund hält, so soll das Bild wohl suggerieren, tue auch dem Menschen gut. "Antarktis Krill" heißt das Produkt der Marke Doppelherz. Es enthält "Krillöl in Premium Qualität" - und zwar "aus der unberührten Antarktis".

Krill verkauft sich gut. Nahrungsergänzungsmittel mit Öl aus den kleinen Krebsen sind begehrt, vor allem wegen ihres hohen Gehalts an Omega-3-Fettsäuren.

Die Stoffe sollen zur "normalen Herzfunktion" beitragen, verspricht die Werbung, die Ressource Krill sei "schier unerschöpflich".

Nichts davon ist wahr.

Neueste Studien stellen die heilsame Wirkung von Omega-3-Präparaten infrage. "Diese Produkte bieten keinen vorbeugender Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen", sagt Hans Hauner, Professor für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München. Auch Margarine oder Fischstäbchen mit zugesetzten Omega-3-Fettsäuren lösten nicht ein, was die Werbung verspricht.

Überdies könnte die wachsende Nachfrage nach den Fettsäuren Folgen für die Ökologie der Meere haben. Denn der Verkauf von Omega-3-Präparaten auf Fischölbasis treibt die globale Ausbeutung der Fischbestände voran. Bei Krillöl ist die Sache noch prekärer. Umweltschützer warnen, dass die Jagd auf die Minikrebse das fragile Gleichgewicht des Antarktischen Ozeans gefährde.

