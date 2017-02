Aller erste Klasse Fröhliche Dienstreise zur Starkbiersause

Das Starkbierfest in Oerlenbach hat einen festen Platz im Terminkalender unterfränkischen Lokalprominenz. Das hochprozentige Bier löst die Zunge, Bands wie die "Coconuts" sorgen für launige Musik, und die Freiwillige Feuerwehr hat ein wachsames Auge auf die benebelten Gäste.

Veranstaltet wird die alljährliche Zecherei nicht von einer Brauerei, sondern vom ortsansässigen Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei. Die Beamten nutzen das Fest zum Austausch mit Abgeordneten, Landräten und Anwohnern. Die Polizei, dein Bierfreund und Helfer.

Neuerdings interessieren sich auch die Prüfer des Bundesrechnungshofs für das feucht-fröhliche Beisammensein. Dabei geht es nicht um das Fest an sich, sondern um die Teilnahme von Personalräten der Bundespolizei. Bei der Durchsicht von Reiseabrechnungen fiel den Kontrolleuren auf, dass sich die Beschäftigtenvertreter ihre Fahrt zur Starkbiersause vom Dienstherren bezahlen ließen - und damit gegen die Vorschriften verstießen.

So steht es in einem neuen Bericht des Rechnungshofes über "Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen". Darin rügen die Prüfer weitere Ausflüge von Personalräten: Sie rechneten den Besuch eines Friedensgottesdienstes in Hildesheim oder die Vorbereitung eines Familientags zum 60-jährigen Bestehen der Bundespolizei über ihren Dienstherren ab - und begründeten ihre Trips hinterher schwammig mit "Personalratstätigkeiten". In dem Bericht wird auch das Verhalten der Behördenleiter hinterfragt. "Nahezu alle geprüften Stellen", so die Prüfer, hätten für Reisen bezahlt, "die nicht zum gesetzlich zugewiesenen Aufgabenbereich des jeweiligen Personalrates gehörten". Die Frage ist: Warum nur?

