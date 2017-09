In der Burn-out-Klinik Warum Lehrer so oft krank werden

In einem Seminarraum der psychosomatischen Klinik in Bad Bramstedt sitzen elf Frauen und zwei Männer in einem Stuhlkreis, vorn ein Tisch mit Kaffee und Keksen, eine Pinnwand, ein Flipchart, ein Karton mit bunten Karten und Filzstiften. Alle, die hier sitzen, sind Lehrer. Draußen ist Sommer, der Schulbeginn kommt mit jedem Tag näher. Die Runde trifft sich zu ihrer letzten Sitzung, der Kurs, den sie dann beendet haben wird, heißt "Agil", eine Abkürzung für "Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf". Dahinter steckt eine Therapie, entwickelt für Lehrer, die entweder schon unter Burn-out leiden oder die, wie in diesem Fall, befürchten, einen Burn-out zu bekommen.

Mittendrin sitzt Wibke Kiunke, eine Frau mit roten Haaren und runder Metallbrille, sie ist Oberärztin und stellt das Thema des Nachmittags vor: "Erholung, Wertschätzung". Es geht um Fragen wie: Was ist Wertschätzung? Und was ist Erholung? Kann Arbeit Erholung sein? "Haben Sie alle Ihre Ressourcen dabei?", fragt Kiunke. Die beiden Männer, in praktischem Kurzarmhemd und bequemen Schuhen, lehnen sich auf ihrem Platz zurück, die Beine übereinandergeschlagen, als müssten sie sich von irgendwas distanzieren. Die Frauen, mit den Händen auf dem Schoß, sitzen aufrecht da, der Fragestellung zugewandt.

Fünfmal haben sie sich schon in diesem Kreis getroffen, jeweils für viereinhalb Stunden, haben Begriffe gelernt wie "infernalisches Quartett", "Grübel-Stopp-Strategie" und "Rechtfertigungsreflex". Die Schön Klinik in Bad Bramstedt ist spezialisiert auf die Behandlung von Burn-out und Depressionen. Zweimal im Jahr bietet sie einen Präventionskurs an, der speziell für Lehrer entwickelt wurde. Dieser Kurs ist immer ausgebucht.

