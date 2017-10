Einheit Warum so viele Ostdeutsche nicht im vereinigten Deutschland ankommen

Soll man deshalb nun unter Protest das Quartier wechseln? Die Wirtsleute hatten uns so freundlich empfangen, alles gezeigt, hier das Doppelstockbett, und dort draußen den Zapfhahn, bedienen Sie sich, da steht die Kasse des Vertrauens. Und die Fahrräder kommen hinten in den Schuppen.

Aber da hingen, was wir wenig später bemerkten, an mehreren Türen metallene Schilder mit dem Reichsadler, schwarz auf weiß, darüber stand: "Deutsches Schutzgebiet". Deutsches Schutzgebiet? Schnell mal ins Internet geschaut, aha, so wurden deutsche Kolonialgebiete einst genannt. Aber was soll das hier? Vor wem soll hier Deutsches geschützt werden? Vor den Polen, auf der anderen Seite der Oder? Vor "dem" Polen? Oder sieht man sich als Bewohner einer Kolonie?

Am 3. Oktober wird wieder die deutsche Einheit gefeiert. Nur: welche? Die AfD hat in den ostdeutschen Ländern bei der Bundestagswahl durchweg rund 20 Prozent der Wählerstimmen gewonnen, in Sachsen wurde sie stärkste Partei. Man liest nun wieder von der gespaltenen Republik, sieht die politische Landkarte nach der Bundestagswahl und ordnet die kleinen Begegnungen einer sommerlichen Tour von Görlitz zur Ostsee ganz neu ein. Warum wuchert das Deutschtum im ostdeutschen "Schutzgebiet"? Und was sind das für Wähler, die heute die Linke und morgen die Rechte wählen? Vor allem: woher diese Angst vor dem Fremden?

Auf der Suche nach Ursachen - nicht nach Rechtfertigung - sind die alten Geschichten wieder im Umlauf, die leider alle stimmen, die man ja selbst bezeugen kann.

