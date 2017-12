Allen Vorteilen zum Trotz Warum so viele Osteuropäer die EU plötzlich nicht mehr mögen

Prag hat sich weihnachtlich herausgeputzt, Bäume, Buden, Glitzerkitsch. Eigentlich ist alles wie immer, nur eines ist anders. Am Altstadtmarkt hat die Stadtverwaltung Betonquader in die Zufahrten schaffen lassen. "Daran seid nur ihr Deutschen schuld", sagt Tomio Okamura. "Wenn Angela Merkel nicht Millionen illegaler muslimischer Einwanderer eingeladen hätte, wären wir in Sicherheit. Wir wollten das nicht, und wir werden uns auch nicht an den Terror gewöhnen."

Okamura sitzt in einem Kellerlokal, das nach Bier riecht und in dem es Knödel gibt. Rauchen darf man nicht mehr, wegen der EU. Bei der Parlamentswahl im Oktober hat seine Partei "Freiheit und direkte Demokratie" mehr als zehn Prozent der Stimmen geholt, ein enormer Erfolg für eine rechtspopulistische Gruppierung, die im Wesentlichen aus einem Mann besteht, nämlich Okamura.

Ein Mann, der noch dazu selbst ein Einwandererkind ist, der Vater halb Japaner, halb Koreaner, die Mutter Tschechin. Okamura kam in Tokio zur Welt und wuchs in Prag auf; er spricht akzentfrei Tschechisch und litt doch so sehr unter Anfeindungen, dass er sogar noch als 14-Jähriger ins Bett nässte. Er zog für ein paar Jahre nach Japan, fand sich dort aber nicht zurecht, arbeitete als Müllmann und Popcornverkäufer; zurück in Prag, eröffnete er eine gut laufende Reiseagentur für asiatische Touristen. Eigentlich ist Okamuras Leben eine Erfolgsgeschichte aus der globalisierten Welt. Aber davon will er nichts wissen.

