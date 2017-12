Schulversagen Was hinter der Leseschwäche deutscher Schüler steckt

Es war eine Enttäuschung mit Ansage: Fast ein Fünftel aller Kinder verlässt die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) reihen sich ein in bildungspolitische Hiobsbotschaften der vergangenen Monate. Erst im Oktober attestierte das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen den Viertklässlern in Deutschland deutliche Schwächen in Mathematik und Rechtschreibung.

Da ist es ein schwacher Trost, dass die Besten im Vergleich zur Vorgängerstudie 2011 ein bisschen besser geworden sind. Diesmal erreichten 11 Prozent der Schüler die höchste Kompetenzstufe, zuvor waren es 9,5. Doch die Schere hat sich weiter geöffnet. In kaum einem anderen Land liegen die Leistungen von Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien so weit auseinander.

Den Hinweis auf die "Herausforderungen durch eine zunehmend heterogene Schülerschaft" lieferten die Verantwortlichen gleich mit. Tatsächlich ist die Zusammensetzung an den Schulen bunter geworden, das schlägt sich nun eben in Testergebnissen nieder. Die Inklusion führt dazu, dass mehr Schüler, die besonderen Förderbedarf haben, an den Tests teilnehmen. Und es steigt der Anteil derjenigen Schüler, die zu Hause kein Deutsch sprechen, was im Durchschnitt mit schlechteren Testergebnissen einhergeht. Kinder mit Migrationshintergrund hinken hinterher.

Der einfachsten aller Erklärungen aber - mehr Flüchtlinge gleich schlechtere Ergebnisse - treten die Organisatoren der Iglu-Studie entgegen. Denn die Tests fanden bereits im Frühjahr 2016 statt, als die meisten Flüchtlingskinder noch gar nicht am normalen Unterricht und damit auch nicht an der Studie teilnehmen konnten.

