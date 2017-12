Was Abgeordnete 2017 erlebt haben "Das Ausmaß der Zerstörungswut, die Aggression, war neu"

Das Jahr 2017 war voller Wendungen und Extreme, es war ein Jahr, in dem die Kanzlerin erst als unbesiegbar galt und dann eine Niederlage erlitt, auch wenn sie ihr Amt vorerst noch behalten darf. Es war das Jahr, in dem ein SPD-Kanzlerkandidat aufstieg und verglühte, das Jahr, in dem eine rechtspopulistische Partei den Einzug in den Bundestag schaffte und Deutschland unter dem Hashtag #MeToo über Sexismus stritt.

DER SPIEGEL hat kurz vor Weihnachten mit sechs Abgeordneten gesprochen, sie auf Reisen begleitet oder auf dem Weg nach Hause. Was bleibt von 2017? Was bringt 2018?

Gordon Welters/DER SPIEGEL

Anke Domscheit-Berg, 49, nimmt den Regionalzug von Berlin ins brandenburgische Fürstenberg. Dort, direkt am Bahnhof, wohnt sie in einer Villa, gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem Sohn und den Katern Gustav und Herr Schmitt. Domscheit-Berg war in der IT-Branche und bei den Piraten. Ihre Weihnachtssterne sind nicht aus Stroh, sie kommen aus dem 3-D-Drucker. Seit Oktober sitzt sie im Bundestag, als parteilose Abgeordnete in der Fraktion der Linken.

SPIEGEL: Frau Domscheit-Berg, wie gefällt Ihnen das neue Leben als Abgeordnete?

Domscheit-Berg: Es ist sehr anstrengend, mit viel Chaos, viel Arbeit, auch vielen neuen Regeln. Ich wurde von Saaldienern angesprochen, weil ein Bonbonpapier vor mir lag, meine Jacke über der Stuhllehne hing oder ich Wasser trinken wollte - das ist alles verboten im Plenum. Herr Schäuble schrieb sogar an die Abgeordneten, dass Twittern unerwünscht sei. Das fand ich bizarr.

SPIEGEL: Als Sie Ihre Kandidatur für die Linke bekannt gaben, schlug Ihnen eine Welle des Hasses entgegen. Wird man als Frau in der Politik auf besondere Weise angegriffen?

