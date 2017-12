Was Au-pairs erleben Die Gastmutter verlangte Frühstück ans Bett

Deepa Karki kam im Dezember 2015 als Au-pair nach Deutschland. Die Nepalesin wollte die deutsche Sprache und Kultur kennenlernen und als Gegenleistung halbtags auf die Kinder der Familie aufpassen. Auch auf leichte Hausarbeiten war sie eingestellt - aber nicht auf das, was sie tatsächlich erwartete.

"Ich musste das ganze Haus putzen und von morgens bis meist spät in die Nacht auf die drei Kinder aufpassen", sagt die 25-Jährige langsam, aber in klarem Deutsch. Immer wieder habe sie der Gastmutter morgens das Frühstück ans Bett bringen müssen. Bei jeder Unachtsamkeit sei diese ausgeflippt. Lange suchte sich Karki keine Hilfe. Auch deshalb, so erzählt sie, weil ihr die Familie bei ihrer Ankunft den Pass abgenommen und ihr bei jeder Gelegenheit gedroht habe, sie zurück nach Nepal zu schicken.

Rund 13.000 Au-pairs sind 2016 nach Deutschland gereist, meist handelt es sich um junge Frauen aus dem europäischen Ausland. Viele stammen aber auch aus visumpflichtigen Ländern, vor allem aus der Ukraine und Georgien, gefolgt von Nepal. Dort mussten sie oft Vermittlungsgebühren bezahlen, um eine der begehrten Stellen zu erhalten, manchmal mehrere Tausend Euro.

Umso schmerzlicher ist es, wenn sie sich mit ihren Gastfamilien überwerfen und im schlimmsten Fall sogar den Aufenthalt abbrechen müssen. Zahlen über solche Vorkommnisse gibt es nicht. Einträge bei Selbsthilfegruppen in sozialen Netzwerken zeigen aber, dass Deepa Karki kein Einzelfall ist. "Abgesehen davon, dass ich viel mehr arbeite, als ich sollte, ignorieren die Eltern mich während Unterhaltungen. Die Mutter schreit mich jedes Mal an, wenn die Kinder Fehler machen. Ich darf auch niemanden mit nach Hause bringen", schreibt eine Elvira.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.