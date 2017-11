Materialkunde für Jogger Was einen guten Laufschuh auszeichnet

Wer heutzutage in ein Laufschuhgeschäft geht, steht schnell im Wald. Modelle mit Namen wie Adrenaline, FujiAttack oder Alphabounce locken zum Kauf. In den Sohlen ist "BioMoGo DNA Material" oder "Ahar+" verbaut, die Obermaterialien heißen "Flyknit" oder "Primeknit".

Allein in Deutschland bieten rund 40 Laufschuhhersteller Hunderte Modelle an. "Der Markt ist für Laien völlig unübersichtlich geworden", sagt Stefan Grau, Professor für Biomechanik und Bewegung an der Universität Göteborg. "Und permanent kommen neue Trends und Kollektionen hinzu."

Sommer wie Winter, Laufen ist für viele Deutsche der Dauerrenner. Knapp 23 Millionen joggen gelegentlich oder regelmäßig, um Herz, Kreislauf und Muskeln zu trainieren. Von Juni 2016 bis Juni 2017 wurden hierzulande 8,7 Millionen Paar Laufschuhe verkauft, auch der Umsatz ist Rekord: 610 Millionen Euro.

In Deutschland führen Asics, Brooks, Nike und Adidas den Markt an. Der Wettbewerb ist knallhart. Stetig werben die Hersteller mit neuen Technologien.

Fast alle Produzenten haben sich auf der Suche nach Innovationen schon einmal verrannt. Als Laufen Ende der Siebzigerjahre populär wurde, klagten viele Sportler über Knieprobleme. Sportmediziner machten die flachen, kaum gepolsterten Schuhe dafür verantwortlich. Gel, Luft, Federn, spezielle Schäume, fortan wurde gedämpft, bis der Arzt kommt. Im wahrsten Sinne.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.