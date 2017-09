Smarte Helfer Was Haushalts-Roboter heute schon können - und was nicht

Solche Situationen kennt wohl jeder Kellerbesitzer: Wo hatte man im vergangenen Herbst den Grillanzünder verstaut? Vorn bei den Gartensachen oder doch weiter hinten bei den Reinigungsmitteln? Und wo liegt doch gleich die Luftmatratze, die man seit Jahren nicht mehr rausgeholt hat? Da hilft nur eines: lästiges Suchen.

Bislang jedenfalls. Im Entwicklungslabor des Roboterherstellers Kuka lässt sich diese Aufgabe per Tastendruck erledigen. Ein kurzer Computerbefehl, dann fährt der "KMR iiwa" genannte Roboter zu einem Metallregal. Ähnlich wie ein Mensch schaut er mit seiner Kamera in die einzelnen Regalfächer. Liegt das gesuchte Teil dort? Um das herauszufinden, vergleicht ein Computerprogramm die Fotos mit zuvor gespeicherten Vorlagen. Passt beides zusammen, fährt der "KMR iiwa" seine mechanische Hand aus und legt das Teil in seine Transportbox.

Raus aus ordentlichen Industriehallen, wo alles seinen Platz hat, rein in die Haushalte: Die Roboter sind dabei, sich eine neue Welt zu erobern. Und was für eine: "Es gibt kein chaotischeres Umfeld als bei Menschen zu Hause", sagt Dominik Bösl, verantwortlich für Konsumentenroboter bei Kuka. Knapp ein Jahr nach der Übernahme durch den chinesischen Haushaltsgerätehersteller Midea hat Kuka angekündigt, einen persönlichen Assistenten für den Haushalt bauen zu wollen.

Mit Details hält sich das Augsburger Unternehmen noch zurück. Aber Kuka glaubt offenbar an ein großes Geschäft mit den Hausfrauen und -männern dieser Welt.

