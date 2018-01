DeepMind und Co. Was künstliche Intelligenz schon leisten kann - und was nicht

Diese Maschinen brauchen uns anscheinend nicht mehr. Sie lernen von allein und rasend schnell. Kurz vor dem Jahreswechsel berichteten Medien begeistert von einer wahren Sturzgeburt "übermenschlicher" Intelligenz.

Was war geschehen?

Eine lernende Software namens AlphaZero hatte sich das Schachspielen beigebracht - einfach nur durch Ausprobieren, in zahllosen Blitzpartien gegen sich selbst.

Binnen weniger Stunden war die Maschine so gut, dass sie das bislang weltbeste Schachprogramm schlug (menschliche Spieler halten da ohnehin schon lange nicht mehr mit).

Was also könnte dieses Supertalent sich als Nächstes vornehmen? Die Weltmeisterschaft im Pokern? Danach, zur Entspannung, ein Studium der Jurisprudenz in zwei Wochen?

Nichts dergleichen.

Die Laufbahn des Schachtitanen, entwickelt von der Google-Tochter DeepMind, ist schon wieder beendet. Er ist - und bleibt - eine Null auf allen Gebieten außer Schach.

Selbst eine Partie "Mensch ärgere dich nicht!" würde ihn überfordern.

