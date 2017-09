Bildung Was Schulen ihren Ex-Schülern im Bundestag empfehlen

Privat Schulz 1962

"Warum werden fast alle Abiturienten an die Unis gespült?"

SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz besuchte von 1962 bis 1966 die katholische Knabenschule Lehnstraße in Würselen und machte nach der Mittleren Reife eine Buchhändlerausbildung. Die Berufsschule, die er in Köln besuchte, heißt heute Joseph-DuMont-Berufskolleg. Jennifer Kupka lässt sich dort seit anderthalb Jahren zur Buchhändlerin ausbilden:

"Meine Klasse ist der letzte Jahrgang, der die Buchhändlerausbildung macht. Nach uns wird das Fach am Berufskolleg in Köln nicht mehr unterrichtet. Es gibt zu wenig Nachwuchs, wir sind nur zehn Schüler. Dabei ist unsere Ausbildung so vielfältig und akademisch wie kaum eine andere. Wir haben Deutsch und Literaturgeschichte, beschäftigen uns mit Wirtschaftsprozessen, Mathe und Steuern. Das Problem ist, dass an vielen Gymnasien die Schüler nichts über solche Ausbildungen erfahren, stattdessen heißt es, das Studium sei der Königsweg. Fast alle werden dann an die Unis gespült. Auch ich habe nach dem Abi sechs Semester studiert, erst Deutsch, später Biologie. Dann habe ich das Studium abgebrochen, ich fühlte mich in den Menschenmassen auf dem Campus verloren. Die Ausbildung war die perfekte Alternative für mich."

"Wir sind eine benachteiligte Schulform"

Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen, legte 1982 an der Geschwister-Scholl-Realschule im baden-württembergischen Bad Urach die Mittlere Reife ab. Stefan Dietz ist dort heute Schulleiter:

