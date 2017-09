Mnemotechniken Werden auch Sie zum Gedächtniskünstler

Das vielleicht Außergewöhnlichste an Jim Karol ist, wie gewöhnlich er bis zu seinem 49. Lebensjahr war. In der Highschool wurschtelte er sich so durch, dann arbeitete er in einem Stahlwerk. Nichts deutete auf besondere geistige Gaben hin.

Das änderte sich erst, als ihm ein Arzt wegen Herzproblemen ein strenges Fitnessprogramm verordnete. Weil das Strampeln auf dem Heimtrainer langweilig war, vertrieb sich Karol die Zeit mit Gedächtnisübungen. Bald wurde eine Sucht daraus, von der er nicht mehr lassen konnte.

Der Stahlarbeiter aus Pennsylvania lernte das Scrabble-Wörterbuch auswendig, er bimste Postleitzahlen und die Titel von 10.000 Filmen. Zu jedem Datum memorierte er den zugehörigen Wochentag - rückwärts bis zu Christi Geburt. Und je mehr er lernte, desto hungriger wurde sein Gehirn nach weiterer Nahrung.

Jetzt, im Alter von 64, steht Karol im Hirnforschungsinstitut des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in einem brechend vollen Hörsaal. Angekündigt ist der Auftritt des "Mannes mit dem besten Gedächtnis der Welt". Im Publikum: einige der renommiertesten Hirnforscher der Vereinigten Staaten.

Rasend schnell blättert Karol durch einen gut gemischten Satz Spielkarten, danach kann er fehlerfrei die Abfolge wiedergeben. Er kennt alle achtstelligen Nummern auf kleinen Kärtchen, die zuvor ans Publikum ausgehändigt wurden. Und als ein Zuschauer "22030" als Postleitzahl seines Heimatorts nennt, weiß er zuverlässig: "Fairfax, Virginia." All das, beteuert Karol, sei nichts Besonderes. Möglich werde es durch eisernes Training und uralte sogenannte Mnemotechniken. "Das kann jeder", sagt er.

