O.J. Simpson-Prozess Der Freispruch, der Amerika zerstört hat

Gil Garcetti wohnt immer noch nur zwei Straßenecken entfernt vom ehemaligen Grundstück des Football-Spielers O.J. Simpson. Sie waren mal Nachbarn, doch dann hat Garcetti ein Jahr lang versucht, Simpson wegen Doppelmordes lebenslang ins Gefängnis zu sperren. Garcetti war damals Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Simpson ein gefallener Held auf der Anklagebank. CNN hat jede Minute des Prozesses live übertragen.

Simpson hat gewonnen. Er wurde freigesprochen, Garcetti und seine Staatsanwälte waren gedemütigt.

Heute ist Gil Garcetti 75 Jahre alt und versucht immer noch, nicht an Simpsons ehemaligem Haus auf der North Rockingham Avenue vorbeizufahren.

"Ich erinnere mich", erzählt er, "wie meine Tochter am Mittag nach der Tatnacht nach Hause kam und sagte: Ich glaube, bei O.J. haben sie eingebrochen. Überall Polizei. Eine Minute später bekam ich den Anruf. Nein, kein Einbruch. Seine Exfrau war umgebracht worden, und die Polizei hatte einen blutigen Handschuh auf Simpsons Grundstück gefunden. In dem Moment hat sich mein Leben verändert."

Damals, vor 23 Jahren, im Juni 1994, war Garcetti gerade in sein Haus eingezogen, ein in die Natur eingepasster, modernistischer Bungalow aus Beton und Glas. Hier in Brentwood, einer ruhigen Gemeinde zwischen Santa Monica und Beverly Hills, wohnte man neben Stars wie O.J. Simpson, dem größten Angriffsspieler des American Football - obwohl Simpson, wie sich später herausstellen sollte, hier auch nicht wirklich hingehörte.

