Rassismus in den USA Was wurde aus Dorothy Counts?

Es ist ein Dokument von offenkundigem Rassismus, ein Schwarz-Weiß-Foto, fast auf den Tag 60 Jahre alt, es sieht aus, als käme es aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Amerika.

Es zeigt die damals 15-jährige Dorothy Counts. Sie ist auf dem Weg zur Schule, ihr erster Tag an der Harding Highschool, Dorothy soll die erste schwarze Schülerin werden. Doch als ihr Vater Dorothy vor der Schule absetzt, warten dort Hunderte ihrer neuen Mitschüler auf sie, weiße Jungen und Mädchen, die meisten zwischen 15 und 17 Jahre alt. Sie machen Grimassen, sie beschimpfen, bespucken und bewerfen Dorothy.

Ein Fotograf der Lokalzeitung hielt die widerwärtigen Szenen fest, eine seiner Aufnahmen wurde als World Press Photo 1957 ausgezeichnet. Das Foto ging um die Welt, in Paris sah es der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin auf den Titelseiten und beschloss daraufhin, Frankreich nach neun Jahren wieder zu verlassen und in seine Heimat zurückzukehren. Sie brauchten ihn dort. Die Abscheulichkeiten auf dem Bild zeigten deutlich, das Land war moralisch in Not.

Und heute?

