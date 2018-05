Neue Vorwürfe gegen WDR-Fernsehfilmchef "Er gab mir die rechte Hand und legte mir die linke fest mitten auf den Po"

Ein Name steht im Raum: Gebhard Henke. Fernsehfilmchef des WDR und "Tatort"-Koordinator, eine mächtige Figur der Film- und Fernsehbranche, aber auch ein Mann, der eigentlich hinter den Kulissen arbeitet, ein Mann, dessen Name dem breiten Publikum nichts sagt. Normalerweise. Am vergangenen Sonntag aber wurde bekannt, der WDR habe einen hochrangigen Mitarbeiter freigestellt, gegen ihn lägen Vorwürfe sexueller Übergriffe vor.

Es war der siebte Fall beim WDR, der in den vergangenen Wochen publik wurde. Erst Anfang April war bekannt geworden, dass ein Auslandskorrespondent des WDR Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen belästigt hatte. In den folgenden Wochen wurden ähnliche Beschuldigungen gegen andere WDR-Mitarbeiter erhoben. Ein weiterer, wegen vergleichbarer Vorwürfe freigestellter Mitarbeiter, das wäre kein Einzelfall mehr. Das wäre ein weiterer Fall, der die größte deutsche Fernsehanstalt betrifft. Dann hieße es plötzlich: #WDR.

Am vergangenen Montag beschleunigten sich die Ereignisse. Henke, das ist der bis dahin anonyme Mitarbeiter, ging in die Offensive, ließ über seinen Anwalt, den Berliner Peter Raue, eine Größe seines Fachs, seinen Namen mitteilen - und beteuerte, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. 16 Regisseurinnen, Schauspielerinnen und Agentinnen setzen sich inzwischen mit einer Petition öffentlich für ihn ein, sie "schätzen ihn, seine Arbeit und seine Integrität". Was exakt aber der WDR Gebhard Henke vorwirft, blieb der Öffentlichkeit bislang verborgen - womöglich weiß nicht einmal Henke selbst, worum es ganz genau geht. Es hatte ihm wohl niemand gesagt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.