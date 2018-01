Primark, Zara, H&M So irrsinnig ist das Geschäft mit der Wegwerfmode

In einer Halle in Südindien näht eine Frau europäischen Kunden ein gutes Gewissen. Sie streicht über den Stoff, führt ihn die Nadel entlang und reicht ihn weiter. Eine zweite Arbeiterin näht den linken Ärmel an, eine dritte den rechten.

Dann folgt der Saum. So geht es viele Male; und als es um halb elf zur Pause läutet und die mehr als hundert Nähmaschinen zum Stehen kommen, da klingt es, als verschnaufte ein gewaltiges Tier.

In den Hallen dieser Textilfabrik im indischen Tiruppur entsteht im Auftrag der Firma C&A ein T-Shirt, das äußerlich wenig auffällt. Und doch ist es etwas Besonderes. "Unser T-Shirt ist so natürlich wie das Blatt eines Baumes", sagt Philomena John, eine Frau mit kurzen Haaren und einer Sprache wie aus dem Poesiealbum.

John leitet Cotton Blossom, einen Zulieferer, der für C&A ein vollständig kreislauffähiges T-Shirt herstellt. Die Idee: Das Shirt ist so gefertigt, dass es sich innerhalb weniger Wochen auf einem Komposthaufen komplett zersetzen würde, ohne Schadstoffe zu hinterlassen.

Dahinter steht ein eigentlich einfacher Gedanke: Was der Natur entnommen wird, soll ihr zurückgegeben werden. "Früher gab es Winter- und Sommermode, heute wechselt die Mode jeden Monat", sagt John, und sie fragt: "Muss das sein?"

