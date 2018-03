Insiderreport Weight Watchers Wie sich der größte Diätkonzern der Welt neu erfindet

Natürlich hatten sie gehofft, dass sie kommen würde. Was wäre das auch für eine Veranstaltung gewesen? Weight Watchers erfindet sich neu, und das berühmteste Mitglied taucht nicht auf?

Nun steht Oprah Winfrey tatsächlich da, mitten auf der Bühne, ruft "Hallooo" und "Wuhuuu" und "Guut seht ihr aus". Es reicht, um die 600 Mitarbeiter, die Weight Watchers an diesem Februarmorgen in einen Konzertsaal in Uptown Manhattan eingeladen hat, in einen kreischenden Haufen zu verwandeln.

Bis eben haben sie noch brav zugehört, wie ihre Vorstandsleute Vorträge zur Zukunft des Unternehmens hielten. Nun beginnt die Oprah-Show. Winfrey tritt ganz nah an den Bühnenrand, in der rechten Hand ein Mikrofon, und redet drauflos. "Jeder von euch hat gesehen, wie ich mit meinem Gewicht gekämpft habe", sagt Winfrey. "Auf und ab, auf und ab."

Winfrey, 64, Fernsehmoderatorin, Unternehmerin, Milliardärin, ist die Frau mit der öffentlichsten Diätgeschichte Amerikas. Die dünne Oprah zog nach einer Hungerkur einen Wagen mit 30 Kilogramm Fett durch ihre Talkshow, so viel wie sie abgenommen hatte. Die dicke Oprah fragte ein paar Jahre später vom Cover ihrer Zeitschrift "O": "Warum habe ich das bloß wieder geschehen lassen?"

Im Oktober 2015 wurde Winfrey Anteilseignerin, Aufsichtsrätin und Werbegesicht von Weight Watchers. Nicht einmal über Weihnachten habe sie seitdem zugenommen. "Und wisst ihr, warum? Weil gesund das neue ›schlank‹ ist." Wieder Jubel, wieder Kreischen. Einen Tag später sitzt Mindy Grossman, Vorstandschefin von Weight Watchers, in einem fensterlosen Besprechungsraum in der Firmenzentrale und sagt, dass Winfreys Auftritt überhaupt nicht geplant gewesen sei.

