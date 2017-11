Neues Bezahlsystem Was ist eigentlich "Blockchain" - und was habe ich davon?

Zu der Zeit, als Christoph Kolumbus sich auf den langen Weg in die Neue Welt begab, eroberte eine hypermoderne Kulturtechnik die Alte: die doppelte Buchführung, jenes systematische Gegenrechnen von Ausgaben und Einnahmen, das wir bis heute betreiben. Es sei "eine der schönsten Erfindungen des menschlichen Geistes", heißt es in Goethes Roman "Wilhelm Meisters Lehrjahre".

Nun steht die nächste Revolution an - auch wenn sie sich für die meisten im Verborgenen vollzieht. Die Rede ist von einer Abrechnungsmethode, die verändert, wie wir wirtschaften, wie wir Verträge schließen, wie wir mit Geld umgehen: "Blockchain" heißt sie. Gemeint ist damit das Prinzip dezentraler Datenbanken - das klingt kompliziert, erleichtert aber jetzt schon unzähligen Menschen den Alltag.

Die Syrerin Hamda Hariri, eine unscheinbare Frau, die Kopftuch trägt und in einem Flüchtlingslager in Jordanien lebt, ist Teil einer exklusiven Blockchain-Vorhut. Denn wenn Hariri in den lokalen Supermarkt geht, bezahlt sie einfach mit einem Augenaufschlag: Sie lässt ihre Iris mit einem Scanner abtasten - fertig, schon wird ihr Rechnungsbetrag abgebucht.

"Früher habe ich mal meine PIN verbummelt", sagt Hariri in einem Werbevideo. "Heute bezahle ich einfach mit einem Blick."

