Gekniffene Fonds-Anleger "Da fühlt man sich schon sehr betrogen"

Warum die Wahl wohl auf ihn gefallen ist? Dietrich Mattausch weiß es nicht. Vielleicht, weil er ein prominenter Schauspieler ist. Oder weil das Geld, das es bei ihm zu holen gab, gerade genug war, um die nötigen Summen zusammenzubekommen.

Jedenfalls ist er einer von denen, die es getroffen hat: Mattausch steckte Mitte der Neunzigerjahre über einen geschlossenen Fonds rund 50.000 Mark in ein Containerschiff, die MS "Cape Scott", benannt nach einem Landvorsprung an der Westküste Kanadas. Der Fonds ging vor einigen Jahren in die Insolvenz. Mattauschs Einsatz war weg, dafür blieben bei der Fondsgesellschaft aber noch Schulden übrig, die beglichen werden mussten.

Deshalb bat der zuständige Insolvenzverwalter die Anleger nochmals zur Kasse. Allerdings nicht alle 350 in gleichem Maße, sondern nur ein Dutzend von ihnen, so jedenfalls hat es der Anwalt von Schauspieler Mattausch recherchiert. Mattausch nämlich ist einer der Betroffenen und muss jetzt nach jahrelangem Rechtsstreit rund 14.000 Euro zahlen.

"Da fühlt man sich schon sehr betrogen", sagt der 77-Jährige. Tatsächlich ist das Vorgehen des Insolvenzverwalters "zwar nicht gerecht, aber leider legal - und in solchen Fällen durchaus üblich, wenn auf diese Weise genug Geld für die ausstehenden Forderungen zusammenkommt", sagt der Jurist Ralph Veil. Das heißt, es könnte vielen Anlegern wie dem Schauspieler ergehen.

