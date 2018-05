Diskussionskultur Als ich einmal wagte, die #MeToo-Debatte zu kritisieren

Ich habe neulich den Fehler gemacht, mich in die #MeToo-Debatte einzumischen. Anlass war der Fall des WDR-Korrespondenten, der es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, weil er sich einer Reihe von Praktikantinnen unsittlich genähert haben soll. In der "Süddeutschen Zeitung" war ich über einen Artikel gestolpert, in dem eine Frau, die vor fünf Jahren als Praktikantin für den Mann gearbeitet hatte, von ihrer Begegnung berichtete.

Die Praktikantin schilderte ausführlich, wie der Korrespondent schnell von der Arbeitsebene ins Private gewechselt sei. Auf gemeinsam verbrachte Drehtage folgten Abende im Restaurant und in der Kneipe, bei denen er seine Vorliebe für Fesselsex und Pornos offenbart und die Vorzüge einer "offenen Ehe" gepriesen habe. In der Schlüsselszene des Textes lädt der Mann die junge Frau nachts per SMS auf sein Zimmer ein, man müsse noch über den Dreh am nächsten Morgen reden. Wie sie schrieb, sei sie völlig verdattert gewesen, als er dann nicht über den Drehtermin habe reden wollen, sondern erkennbar anderes im Sinn gehabt habe.

Was hatte die Frau erwartet, als sie sich auf den Weg in das Hotelzimmer machte?, fragte ich in meiner Kolumne auf SPIEGEL ONLINE. Wenn es vorher keine Anzeichen gegeben hätte, dass der Korrespondent sich trotz des Altersunterschieds von 30 Jahren anscheinend für unwiderstehlich hielt, dann hätte ich sie verstanden. Aber woher kam diese Überraschung bei einem Mann, von dem sie sagt, dass er zuvor bei jeder Gelegenheit auf das Thema Sex zugesteuert sei? Sollte man von einer 25-Jährigen nicht erwarten dürfen, dass sie eine nächtliche SMS einfach ignoriert, wenn sie kein Interesse an einer Affäre hat? Ich hielt das für eine berechtigte Frage.

