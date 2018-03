Koalitionsstreit Dürfen Ärzte über Abtreibungen informieren?

Es ist nur ein kleiner Halbsatz, aber er bringt der Gynäkologin Nora Szász aus Kassel eine Menge Ärger ein. Neben Krebsvorsorge und Schwangerschaftsberatung listet sie auf ihrer Homepage auch den "Schwangerschaftsabbruch" als ambulante Behandlungsmöglichkeit auf, "operativ und medikamentös".

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat wegen dieses Hinweises Anklage gegen die Medizinerin erhoben - wegen Verstoßes gegen Paragraf 219a Strafgesetzbuch, der die "Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft" verbietet. "Ich kann nicht glauben, dass wir für eine einfache Information derart kriminalisiert werden", sagt Szász.

Der umstrittene Gesetzespassus versetzt nicht nur viele Ärzte in Aufruhr, sondern auch die schwarz-rote Regierung in Berlin. Die Union will an der umstrittenen Regelung festhalten. Die Sozialdemokraten dagegen treten mit Liberalen, Linken und Grünen dafür ein, das Verbot zu kippen oder zumindest abzumildern. Droht der Großen Koalition schon das erste Zerwürfnis?

Viele Frauen und Ärzte sind in der Frage klar aufseiten der SPD, denn die Arbeitsbedingungen der Mediziner sind schwierig. Im Internet führen Abtreibungsgegner Listen von Ärzten, die Abbrüche vornehmen, auf der Website Babykaust.de werden sie als "Tötungsspezialisten" beschimpft. Selbst ernannte Lebensschützer schreiben Schmähbriefe, manche Ärzte bekommen Todesdrohungen.

